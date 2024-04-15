Ticaret Bakanlığından 8 milyar TL’lik rekor yakalama

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete sebep olarak ticari hayata sekte vuran yasa dışı ticaret ve değerli maden kaçakçılığı ile mücadeleye devam ediyor.
REKOR YAKALAMA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerince, 2024 yılı ilk 3 ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık % 300 artışla 8 milyar Türk lirası değerinde yasadışı ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdi.
YASADIŞI TİCARET VE KAÇAKÇILIK MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerinin yoğun çalışmaları neticesinde, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ile mücadelede 2024 yılının ilk üç ayında rekor yakalamalara imza atıldı. 2023 yılının ilk 3 ayında 1 Milyar 53 Milyon TL tutarında uyuşturucu yakalanmışken, 2024 yılının ilk 3 ayında 3 Milyar 71 Milyon TL tutarında uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi.
2024 YILI İLK 3 AYINDA DEĞERLİ MADEN KAÇAK YAKALAMADA % 2600 ARTIŞ
2024 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine (29 Milyon TL idi) kıyasla, yaklaşık yüzde 2600 artışla 800 milyon TL değerinde değerli maden yakalaması gerçekleştirildi.
YAKALAMALARDA EN FAZLA ARTIŞ ALTIN VE PIRLANTADA OLDU
Yakalaması yapılan madenlerde en fazla artış yüzde 2966 artış oranı ve 771.355.366 TL ile altın, yüzde 3630 oran ve 18.927.739 TL toplam değer ile pırlanta da görüldü.
HABUR GÜMRÜK KAPISI'NDA 12 ADET KÜLÇE ALTIN YAKALANDI
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri son günlerde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Şüpheli görülen araç üzerinde x-ray tarama sistemi ile yapılan aramalar sonucunda aracın doğal bölmelerine saklanmış halde 12 adet külçe altın ele geçirildi. Yakalanan külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 Milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.