Ticaret Bakanlığından 8 milyar TL’lik rekor yakalama

YASADIŞI TİCARET VE KAÇAKÇILIK MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerinin yoğun çalışmaları neticesinde, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ile mücadelede 2024 yılının ilk üç ayında rekor yakalamalara imza atıldı. 2023 yılının ilk 3 ayında 1 Milyar 53 Milyon TL tutarında uyuşturucu yakalanmışken, 2024 yılının ilk 3 ayında 3 Milyar 71 Milyon TL tutarında uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi.

2024 YILI İLK 3 AYINDA DEĞERLİ MADEN KAÇAK YAKALAMADA % 2600 ARTIŞ

2024 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine (29 Milyon TL idi) kıyasla, yaklaşık yüzde 2600 artışla 800 milyon TL değerinde değerli maden yakalaması gerçekleştirildi.