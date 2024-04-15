Rusya’ya yaptırımlar Şangay’ın rolünü arttıracak

ABD ve İngiltere'nin Rus metallerine yönelik yaptırımları, Çin'i Moskova'nın önemli emtialar için son çare alıcısı olarak güçlendirecek ve Şangay'ın küresel ekonomi için hayati önem taşıyan malzemelerin fiyatlarının belirlendiği bir yer olarak rolünü arttıracaktır.

Londra Metal Borsası'nın yeni üretilen Rus alüminyum, bakır ve nikelini yasaklaması Çin'in ithalatını daha da arttıracak gibi görünüyor. Ayrıca Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nı, bu üç metalin Rus sevkiyatlarını kabul eden dünyadaki tek büyük emtia borsası olarak bırakıyor.

Şanghay merkezli broker Guotai Junan Futures Co. kıdemli analisti Wang Rong, "Rus metallerinin Avrupa ve Amerika piyasalarındaki likiditesi daha da azalabilir ve küresel ticaret akışları da yeniden şekillenecektir" dedi.

Resmi yaptırımlar olmasa bile Çin'in Rus alüminyum ithalatı rekor seviyelere ulaştı. Rus alüminyum devi United Co. Rusal International PJSC geçen yıl gelirinin %23'ünü Çin'den elde ederken bu oran 2022'de sadece %8'di. Rusal ayrıca, Ukrayna'daki savaşın tetiklediği aksaklıklar nedeniyle kilit bileşen tedarikindeki boşluğu kapatmak için Çin'deki bir alümina tesisinin %30 hissesini aldı.

Guotai Junan'a göre, yeni yaptırımlar Rus metalinin ABD ve İngiltere'nin yetki alanları dışındaki ülkelere, ��zellikle de Çin'e daha fazla ihraç edilmesine yol açacak. Broker bir notunda, fazladan arzın Çin'de üretilen metallerin ihracatını da teşvik edeceğini, çünkü sınırları içinde daha fazla malzeme birikeceğini söyledi. Çin dünyanın en büyük rafine bakır ve alüminyum üreticisi ve Endonezya'daki yatırımlarıyla nikelde de önemli bir oyuncu.

Çinli ithalatçılar, Pekin'in Moskova ile stratejik ittifakından yararlanarak önemli hammaddelerde indirim kazandılar ve genellikle ticaretin yapıldığı para birimi olan doları devre dışı bırakmak için yuan ile ödeme yaptılar. Bu da dünyanın en büyük emtia alıcısının Ukrayna'daki savaşın enflasyonist etkilerini bertaraf etmesine ve Pekin'in doları dünyanın rezerv para birimi olmaktan çıkarma arzusunu ilerletmesine yardımcı oldu.