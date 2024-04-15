Apara Gündem İngiltere'den İran'a yaptırım hazırlığı
Giriş Tarihi: 15.4.2024 11:22 Son Güncelleme: 15.4.2024 11:22

İngiltere'den İran'a yaptırım hazırlığı

İngiltere’den İran’a yaptırım hazırlığı

İngiltere'nin İran'a yönelik yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

İngiliz basınına göre İngiltere'de hükümet, İsrail'e karşı düzenlediği İHA ve füze saldırısı sonrası İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklamaya hazırlanıyor.

Yaptırımların bugün içinde Başbakan Rishi Sunak tarafından duyurulması bekleniyor.

Basında yapılan değerlendirmelerde, "İran'a yönelik yaptırım paketi üzerinde gece boyunca çalışıldı ve bu öğleden sonra Başbakan tarafından açıklanabilir. Ancak zaten oldukça yaptırıma tabi oldukları için dün gece anlamlı bir yer olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar yaşandı" denildi.

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İngiltere'den İran'a yaptırım hazırlığı
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