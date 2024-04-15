Apara Gündem ECB üyesi Simkus: Üçten fazla faiz indirimi olabilir
Giriş Tarihi: 15.4.2024 11:26 Son Güncelleme: 15.4.2024 11:27

ECB üyesi Simkus: Üçten fazla faiz indirimi olabilir

ECB üyesi Simkus: Üçten fazla faiz indirimi olabilir

ECB üyesi ve Litvanya MB Başkanı Gediminas Simkus, ECB'nin 2024 yılında faiz oranlarını üç kereden daha fazla düşürebileceğini belirtti.

Avupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Litvanya MB Başkanı Gediminas Simkus yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ve Temmuz aylarında faiz oranlarını düşürebileceğini ve bu yıl üçten fazla faiz indirimi olasılığının %50'den fazla olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın kendi politika gevşemesini sonbahara kadar erteleyeceği korkusuyla beklentilerin azalması nedeniyle piyasalar şu anda bu yıl büyük olasılıkla Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere sadece üç hamleyi fiyatlıyor.

Simkus Vilnius'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yıl üçten fazla faiz indirimi olma ihtimali %50'den fazla. Üç faiz indirimi muhafazakar bir tahmin" dedi.

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ECB üyesi Simkus: Üçten fazla faiz indirimi olabilir
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