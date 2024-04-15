Apara Gündem ECB üyesi faiz indirimi için Haziran ayına dikkat çekti
Giriş Tarihi: 15.4.2024 09:11 Son Güncelleme: 15.4.2024 09:23

ECB üyesi faiz indirimi için Haziran ayına dikkat çekti

ECB üyesi faiz indirimi için Haziran ayına dikkat çekti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Haziran ayında bir faiz indirimi olma olasılığının arttığını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeleyi kazandığından giderek daha fazla emin olduğunu ve bunun da Haziran ayında bir faiz indirimi olasılığını artırdığını söyledi.

ECB geçen hafta faiz oranlarını rekor seviyede tuttu ancak inatçı bir şekilde yüksek seyreden ABD enflasyonu Federal Rezerv'in yakın takibe geçmesini engelleyebilecek olsa da Haziran ayından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Villeroy, "Sürprizler olmazsa, Haziran toplantımızda ilk faiz indirimine karar vermeliyiz. Gerçekten de enflasyondaki düşüş konusunda kendimize olan güvenimiz giderek artıyor. Faiz oranı aracı enflasyona karşı etkili bir silah olmuştur. Bu oranı %4'e çıkarmak zorunda kaldık ama bu oran %5.5 olan ABD'den daha düşük" dedi.

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ECB üyesi faiz indirimi için Haziran ayına dikkat çekti
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