Singapur Para Otoritesi, para politikasında değişikliğe gitmedi

Singapur Para Otoritesi (MAS), ithal enflasyon ve yurt içi maliyet baskılarını kontrol altında tutmak için üst üste dördüncü toplantısında da piyasa beklentileri doğrultusunda parasal ayarlarında değişikliğe gitmedi.

Ülkenin merkez bankası olarak kabul edilen MAS'tan yapılan açıklamada, Singapur dolarının nominal efektif döviz kuru (S$NEER) politikası bandında hakim olan değerlenme oranının orta vadeli fiyat istikrarını sağlamak için yeterli olduğu belirtildi.

Buna göre, S$NEER politika bandının genişliğinde ve seviyesinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Analistlerin büyük çoğunluğu MAS'ın herhangi bir hamle yapmadan önce enflasyonun istikrar kazandığına dair daha fazla kanıt görmeyi bekleyeceğini düşünüyor.

MAS, şehir devletinin ekonomisinin bu yıl iyileşeceğini düşünmeye devam ederek yüzde 1-3 arasındaki büyüme öngörüsünü yineledi. Ülke ekonomisi 2023'te yüzde 1,1 büyümüştü.

MAS, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelerin yanı sıra enflasyon ve büyümeye yönelik riskleri de yakından izleyeceğini belirtti. Bunlar arasında enflasyonist baskıları artırabilecek küresel gıda ve enerji fiyatlarındaki şoklar da yer alıyor.

Singapur'da enflasyon 2022 yılı Ekim ayında yüzde 7,5 zirvesini gördükten sonra, gerilemeye başladı. Enflasyon en son Şubat ayında yüzde 3,4 olarak açıklandı.

MAS'ın para politikası, küçük ve açık ekonomide fiyat istikrarını korumak için etkili bir araç olarak gördüğü Singapur döviz kuruna odaklanıyor.

MAS'ın para politikası, küçük ve açık ekonomide fiyat istikrarını korumak için etkili bir araç olarak gördüğü Singapur döviz kuruna odaklanıyor.