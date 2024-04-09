Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi programının olumlu etkilerini yılın 2. yarısında göreceğiz

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelenin ekonomideki en hassas konulardan biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız." dedi.

Uygulanılan ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görülebileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız" diye konuştu.