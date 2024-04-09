Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi programının olumlu etkilerini yılın 2. yarısında göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek ekonomi gündemine ilişkin de açıklamalarda bulundu.
ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI
Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelenin ekonomideki en hassas konulardan biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız." dedi.
Uygulanılan ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görülebileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız" diye konuştu.
"HEP BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÜRETECEĞİZ, EMEK VERECEĞİZ"
"Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu vesileyle bir kez daha 31 Mart seçimlerinde sandığa giderek iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rekabet seviyesi çok yüksek bir seçimden yeni çıkmış aziz milletimizden bayramın manevi iklimini, kırgınlıkları gidermek için fırsata çevirmelerini özellikle istirham ediyorum."