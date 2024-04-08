BSP’den yılın ikinci yarısına kadar faiz indirimi beklenmiyor

Maybank analistleri, Filipinler Merkez Bankası'nın (BSP) enflasyonda artış riskleri nedeniyle bu yılın ilk yarısında faiz oranlarını sabit tutmasının muhtemel olduğunu söylüyor.

Analistler, Filipinler enflasyonuna yönelik yukarı yönlü risklerin, tarımsal üretim ve tedariki aksatarak gıda fiyatlarını artırabilecek El Nino etkisini de içerdiğini belirtiyorlar.

Ancak pirinç, mısır, kömür ve domuz eti için düşük ithalat tarifelerinin 2024 sonuna kadar uzatılmasının gıda arzını destekleyebileceği ve fiyatları istikrara kavuşturabileceği işaret ediliyor.

Maybank, BSP'nin üçüncü çeyrekten itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlamasını ve yıl sonuna kadar temel faiz oranını %6,50'den %5,75'e çekmesini bekliyor.

BSP'nin bugün yapacağı toplantıda piyasanın ortak görüşü faizin değişmeyeceği yönünde.