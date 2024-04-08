Apara Gündem Bakan Şimşek: Haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 8.4.2024 14:35

Bakan Şimşek: Haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz

Bakan Şimşek: Haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

X üzerinden açıklamalarda bulunan Şimşek, şunları söyledi:

"KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak.

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

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Bakan Şimşek: Haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz
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