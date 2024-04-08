Apara Gündem AB'den Ürdün'e mali destek hazırlığı
Giriş Tarihi: 8.4.2024 14:44 Son Güncelleme: 8.4.2024 14:45

AB'den Ürdün'e mali destek hazırlığı

AB’den Ürdün’e mali destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması ve yapısal reform çabalarına destek verilmesinin amaçlandığına belirterek, 500 milyon avroluk destek paketi hazırladı.

Avrupa Birliği (AB), Komisyonu, Ürdün'e yönelik yeni mali yardım sağlanmasını içeren paketini açıkladı. Açıklamada, 500 milyon avroluk mali desteğin, AB'nin Ürdün'le ortaklığının ve dayanışmasının önemli bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

Mali yardımla, Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması ve yapısal reform çabalarına destek verilmesinin amaçlandığına işaret edilen açıklamada, böylece Ürdün'de reform gündeminin, istihdamın, büyümenin ve yatırımların teşvik edileceği kaydedildi.

Açıklamada, fondan faydalanmak için Ürdün'ün belirli politik önlemleri hayata geçirmesi gerektiği, mali kaynağın uygun şartlı uzun vadeli kredi olarak 3 taksit halinde gönderileceği bildirildi.

Mali yardım, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor.

Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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AB'den Ürdün'e mali destek hazırlığı
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