Ticaret Bakanlığı’ndan ’servis ücreti’ denetimi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 19.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandığı hatırlatıldı. Söz konusu yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi. Ayrıca yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiği düzenlemesine yer verildi.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile paylaşılarak sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulduğu kaydedildi.

81 Ticaret İl Müdürlüğünün denetimlerini bu hususlarda yoğunlaştırmaları için talimatlandırıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Mart ayında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüzce bir kafe zincirine ait iş yerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulanmıştır. Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerimizin bu gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir."