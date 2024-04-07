Apara Gündem Bakan Göktaş: 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı
Giriş Tarihi: 7.4.2024 16:55

Bakan Göktaş: 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Bakan Göktaş: 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 8000 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi bayramdan önce açıkladık. Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz" dedi.

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Bakan Göktaş: 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı
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