Hükümet ekonomide 5 yeni adıma odaklandı

Ramazan Bayramı sonrası ekonomi gündemi yoğun geçecek. 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda hareket eden hükümetin ilk hedefi enflasyonun belini kırmak olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'Enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı' bilinciyle yol haritasını belirledi. Bayram sonrası 5 düzenleme masaya gelecek.
TÜM PROGRAMLARIN ANA HEDEFİ: TEK HANELİ ENFLASYON
2023 ve 2024 seçimlerinin geride kalmasıyla 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programın uygulanması için 4 yıl seçimsiz döneme girildi. Tüm programın ana hedefi tek haneli enflasyon olurken, veriler yılın ikinci yarısıyla beraber dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor.
TÜRK LİRASI İÇİN POZİTİF REEL GETİRİ DÖNEMİ BAŞLADI
Sıkı para politikası adımlarıyla TL'yi cazip kılacak adımlar atıldı. Merkez Bankası'nın 2024 yılı için yüzde 36'lık bir enflasyon beklentisi bulunuyor. Bununla beraber ekonomistler politika faizinin yüzde 50'a ulaşmasıyla 'TL'nin reel olarak getiri sağlandığı dönemde olduğunu sıklıkla vurgulamaya başladı.
BAKAN ŞİMŞEK KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARINI BELİRLEDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:
2024 yerel seçimleri sonrası gerçekleştirilecek ilk EKK toplantısı sonrası alınan kararlara göre;
RAMAZAN BAYRAMI SONRASI HÜKÜMETİN VE MECLİS'İN GÜNDEMİNE GELECEK 5 DÜZENLEME
İLK DÜZENLEME KRİPTO PARA YASASI
Kripto para çalışmasında sona gelindi. Bununla beraber Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri kripto varlıklara yönelik olacak. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin Meclis'te yasalaştırılması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) ekseninde getirilen eleştirilerin karşılanması ve Türkiye'nin "Gri Liste" kategorisinden çıkması öngörülüyor.
ENERJİ VE TURİST REHBERLİĞİ ALANLARINDA İKİ YASA TEKLİFİ ELE ALINACAK
Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi de ele alınacak. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.
Turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin düzenleme ise Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle şekillendirilecek. Teklife göre yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilecek.
MERKEZ BANKASI VERİLERE GÖRE İLAVE SIKILAŞTIRMA ADIMLARINI DEĞERLENDİRECEK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Enflasyon aylık bazda düşüşe geçerken veriler yılın ikinci yarısıyla beraber dezenflasyonist sürecin hızlanacağına işaret etti.
Merkez Bankası, tek haneli enflasyon hedefi doğrultusunda politikası faizinin yanında ilave sıkılaştırma adımlarını masada bulunduracak.
Öte yandan 15 Nisan'da açıklanacak bütçe gerçekleşmeleri doğrultusunda vergi istisnaları ve indirim oranlarının gözden geçirilmesi de gündemde bulunuyor.
KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET'E TAŞINABİLİR
Kira artışı tartışmalarına son vermek, kayıt dışılığı önlemek amacıyla tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden verilmesi masada olacak.
KİRADA YÜZDE 25 SINIRI KALKABİLİR
Temmuz 2024'te sona erecek yüzde 25'lik artış sınırlamasının yeniden uzatılmaması masada bulunuyor.