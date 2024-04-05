Hükümet ekonomide 5 yeni adıma odaklandı

BAKAN ŞİMŞEK KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARINI BELİRLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:

Öngörülebilir ücret artışlarıyla milyonların alım gücü artacak. Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek

Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek

Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak

2024 yerel seçimleri sonrası gerçekleştirilecek ilk EKK toplantısı sonrası alınan kararlara göre;

Enflasyonla mücadele tüm alanlarda güçlenecek.

Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahın sağlanması için atılan adımlar sıkı takibe alınacak.

İstihdamın arttırılması ve fiyat artışlarının frenlenmesi için çalışmalara hız verilecek.

RAMAZAN BAYRAMI SONRASI HÜKÜMETİN VE MECLİS'İN GÜNDEMİNE GELECEK 5 DÜZENLEME

Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.

Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.

Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.

Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.

Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.

İLK DÜZENLEME KRİPTO PARA YASASI

Kripto para çalışmasında sona gelindi. Bununla beraber Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri kripto varlıklara yönelik olacak. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin Meclis'te yasalaştırılması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) ekseninde getirilen eleştirilerin karşılanması ve Türkiye'nin "Gri Liste" kategorisinden çıkması öngörülüyor.

ENERJİ VE TURİST REHBERLİĞİ ALANLARINDA İKİ YASA TEKLİFİ ELE ALINACAK

Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi de ele alınacak. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin düzenleme ise Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle şekillendirilecek. Teklife göre yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilecek.

MERKEZ BANKASI VERİLERE GÖRE İLAVE SIKILAŞTIRMA ADIMLARINI DEĞERLENDİRECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Enflasyon aylık bazda düşüşe geçerken veriler yılın ikinci yarısıyla beraber dezenflasyonist sürecin hızlanacağına işaret etti.

Merkez Bankası, tek haneli enflasyon hedefi doğrultusunda politikası faizinin yanında ilave sıkılaştırma adımlarını masada bulunduracak.

Öte yandan 15 Nisan'da açıklanacak bütçe gerçekleşmeleri doğrultusunda vergi istisnaları ve indirim oranlarının gözden geçirilmesi de gündemde bulunuyor.

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET'E TAŞINABİLİR

Kira artışı tartışmalarına son vermek, kayıt dışılığı önlemek amacıyla tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden verilmesi masada olacak.

KİRADA YÜZDE 25 SINIRI KALKABİLİR

Temmuz 2024'te sona erecek yüzde 25'lik artış sınırlamasının yeniden uzatılmaması masada bulunuyor.