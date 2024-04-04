Yellen’den temiz enerji sektörü açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikan temiz enerji endüstrilerini Çin'in aşırı yatırım ve üretim kapasitesinden korumak için ek adımlar atmayı göz ardı etmediklerini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yellen, Biden yönetiminin elektrikli araçlar, elektrikli araç bataryaları, güneş panelleri ve diğer önemli ürünler için ABD tedarik zincirlerini geliştirme konusunda ciddi olduğunu vurguladı.

Ancak Yellen Çinli yetkililerle görüşmelerde yeni gümrük vergileri olasılığını gündeme getirip getirmeyeceği konusunda bilgi vermedi. Çinli mevkidaşlarıyla görüşmelerinde yeni ticaret engelleri tehdidini gündeme getirip getirmeyeceği sorulduğunda "Bu sektörlerden bazılarına vergi sübvansiyonları sağlıyoruz ve onları koruyacağımız diğer olası yolları göz ardı etmek istemem" dedi ve bu adımların gümrük vergilerini içerip içermediğini belirtmedi.

Yellen, "Ancak bence sadece ABD değil, Meksika, Avrupa ve Japonya da dahil olmak üzere pek çok ülke Çin'de bu sektörlere yapılan devasa yatırımların büyük baskısını hissediyor" diye ekledi.

Hazine Bakanı, Çin'in güneyindeki fabrika ve ihracat merkezi Guangzhou ve başkent Pekin'e yapacağı yaklaşık bir haftalık gezi sırasında, ABD'nin Çin'in özellikle yeni enerji ürünlerinde büyük ve artan aşırı üretim kapasitesine ilişkin endişelerini dile getirmeyi planlıyor.

Yellen, "Güneş pilleri, elektrikli bataryalar ve elektrikli araçlar alanında bir endüstri geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bunların hepsi aslında Çin'deki büyük yatırımların aşırı kapasite yarattığı alanlar" dedi.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yellen'in Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Guangdong Eyaleti Valisi Wang Weizhong ve Çin'deki ABD şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geleceği belirtildi.

ABD şirketlerini Çin'deki yatırımlarını sınırlandırmaya iten iş ortamı zorluklarını ilk elden dinleyecek.