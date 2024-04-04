Samsung’un karını 9 kat artırdığı öngörülüyor

Samsung Electronics'in, yarı iletken fiyatlarındaki toparlanmanın kazançları artırmasıyla ilk çeyrek bir önceki yıla göre yaklaşık dokuz kat kar artış kaydetmesi bekleniyor.

27 analistin LSEG SmartEstimate tahminlerinin ortalamasına göre Samsung, 31 Mart'ta sona eren çeyrekte muhtemelen 5,7 trilyon won faaliyet karı elde etti.

Eğer bu beklenti gerçekleşirse, Samsung'un 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana elde ettiği en yüksek kâr olacak. Bu rakam geçen yılın ilk çeyreğindeki 640 milyar won seviyesindeydi.

Samsung'un çip bölümünün, ilk çeyrek kârının yaklaşık 750 milyar won olması bekleniyor.