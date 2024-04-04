Fed üyesi Kugler: Politika faizinin düşürülmesi uygun olacaktır

Fed üyesi Adriana Kugler, hane halkı ve işletmelerin harcamalarını kısması, mal ve hizmet arzının iyileşmeye devam etmesi nedeniyle enflasyonun bu yıl düşmeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Kugler, "Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesini ve yıl boyunca faiz indirimlerinin önünü açmasını bekliyorum. Dezenflasyon ve işgücü piyasası koşulları şu anda beklediğim gibi ilerlerse, bu yıl politika faizinin bir miktar düşürülmesi uygun olacaktır" dedi.

"Ocak ve Şubat aylarında enflasyon verilerinde bir miktar sıkılaşma görüldü" diye konuşan Kugler, ancak son enflasyon rakamlarının, geçen yıl Fed'in %2'lik hedefine doğru kaydedilen hızlı ilerlemenin gerçekten yavaşladığına karar vermeden önce "yargıda bulunmamayı gerektiren bazı atipik veya mevsimsel faktörler içerdiğini" de söyledi.

Kugler, zayıflayan tüketici harcamalarının ekonomik büyümenin geçen yılki %3,1'lik hızın altına düşmesine yardımcı olacağını ve işçi talebinin de azaldığını söyledi.

Kugler, "Talep büyümesinin soğumasıyla birlikte, sağlam arz zemini göz önüne alındığında, temel beklentim işsizlikte önemli bir artış olmadan daha fazla dezenflasyonun gerçekleştirilebileceği yönünde. Dezenflasyon ve işgücü piyasası koşulları şu anda beklediğim gibi ilerlerse, bu yıl politika faizinin bir miktar düşürülmesi uygun olacaktır" dedi.