ECB faiz indirim zamanlaması için ücret verilerine bakacak

Capital Economics ekonomisti Franziska Palmas, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının ilk faiz indiriminin zamanlamasını belirlemesinde ücret artışındaki gevşemenin kilit rol oynamasıyla birlikte, izlenmesi gereken en önemli veri noktasının ilk çeyrek için çalışan başına ulusal işgücü tazminatı rakamları olacağını söyledi.

Palmas yayınladığı raporda, "Çalışan başına işgücü tazminatı ECB'nin tercih ettiği ücret artışı ölçütü, ancak Euro bölgesi için 1. çeyrek rakamı, yatırımcıların faiz indirimine başlayacağını tahmin ettiği merkez bankasının Haziran toplantısından sadece bir gün sonra açıklanacak" dedi.

"Ancak, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya daha önce LCE verilerini açıklayacak ve bu da politika yapıcıların Haziran ayında yapılacak bir indirim konusunda daha emin olmalarını sağlayacak" diye konuşan Palmas, ECB'nin müzakere edilen ücretler göstergesi gibi diğer verilerin yalnızca sınırlı bir fikir verdiğini, ancak enflasyon baskılarının ve yeni makro projeksiyonların da bir rol oynayacağını vurguladı.