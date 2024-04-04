Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD’ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Nisan'da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

Bakan Şimşek'e TCMB Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Bloomberg'in haberine göre 17 Nisan'dan itibaren toplantılara katılacak olan Bakan Mehmet Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

Washington temaslarının ardından Bakan Mehmet Şimşek 22 Nisan'da New York'ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katıldıktan sonra 23 Nisan'da Türkiye'ye dönecek.