AWS yüzlerce çalışanı işten çıkaracak

Amazon Web Services sözcüsü yaptığı açıklamada, "Çabalarımızı maksimum etki sağlayacağına inandığımız kilit stratejik alanlara odaklamaya devam etmek için organizasyonda düzene sokmamız gereken birkaç hedef alan belirledik. Bu kararları hafife almadık ve çalışanlarımızı Amazon içinde ve dışında yeni rollere geçişlerinde desteklemeye kararlıyız" dedi.

AWS, şirketlerin artan faiz oranları nedeniyle bulut harcamalarını kısması nedeniyle son çeyreklerde satış büyümesinin yavaşladığını gördü. Amazon yöneticileri Şubat ayında piyasanın yeniden hızlanma belirtileri göstermeye başladığını söylediklerinde bir miktar iyimserlik ifade etmişlerdi.

AWS'nin mağaza teknolojisi ekibindeki kesintiler, Amazon'un ABD'deki Fresh mağazalarında kasiyersiz ödeme sistemlerini kaldıracağını açıklamasının ardından geldi. AWS birimi, Just Walk Out adı verilen kasiyersiz teknolojinin yanı sıra Dash akıllı arabaları ve Amazon One avuç içi tabanlı ödeme teknolojisini denetleyen ekipleri de içeriyor. Mağaza teknolojisi ekibi 2022 yılında Amazon'un perakende grubundan ayrılarak bulut bilişim bölümüne dahil edilmişti.

Amazon, bir yılı aşkın süredir devam eden toplu işten çıkarmaların ardından personel sayısını azaltmaya devam ediyor. 2022'nin sonunda başlayan ve 2023'e kadar devam eden Amazon, tarihindeki en büyük işten çıkarmaları başlatarak şirketin neredeyse her alanında 27.000'den fazla kişiyi işten çıkardı. Amazon bu yıl şu ana kadar Twitch, Audible, Buy with Prime ve Prime Video ve MGM Studios birimlerinde çalışanları işten çıkardı.