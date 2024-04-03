SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için yüzde 15,06 zam şimdiden cepte

METE DİRİCE - A.PARA.COM.TR
Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon rakamları sonunda yılda 2 kez belirleniyor. Emekliye zam oranı 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 oldu. Emekli maaşları TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası Temmuz ayında yeniden artacak. Türkiye'de memur emeklisi dahil yaklaşık 16 milyon emekli vatandaş bulunuyor.
TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak Mart ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.
3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU
Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 15,06 olarak hesaplandı.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN AJANDASINDAKİ 4 MADDE
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:
• Öngörülebilir ücret artışlarıyla milyonların alım gücü artacak. Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek
• Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak
• Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek
• Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak
SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.
Ocak ayında yüzde 37,57 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklisi, yüzde 11,68'lik refah payı ile ilave artış aldı. Böylece 4A, 4B, 4C kategorisinde tüm emekliler yüzde 49,25 zam almış oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLARAK UYGULANIYOR
7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 2500 TL ilave iyileştirmeyle 10.000 TL'ye yükseltildi. Burada yüzde 49,25'lik ve yüzde 4 ek ödemeyle maaşı taban rakamı bulmayan emeklilere Hazine'den ödeme yapılıyor.
Örneğin 6000 TL kök maaşı olan bir emeklinin maaşı 8955 TL'ye yükseldi. Yüzde 4 ilave artışla bu rakam 9313 TL'ye çıktı. Hazine'den de ödenen 687 TL'lik destek ile bu emeklinin hesabına 10 bin TL yatıyor.
EMEKLİ MAAŞLARI REFAH PAYI İLE ARTIYOR
Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.
Ocak 2023: Emekliye refah payı yaklaşık yüzde 15
Temmuz 2023: Emekliye refah payı yüzde 5,23
Ocak 2024: Emekliye refah payı yüzde 11,68
EMEKLİYE REFAH PAYI UYGULAMASI SÜRECEK
Enflasyon gerileyip bütçe disiplini güçlendikçe emekliye kademeli olarak refah payı verilmesi uygulamasının devam etmesi bekleniyor.
ŞİMDİDEN YÜZDE 15,06 EMEKLİ ZAMMI CEPTE
3 aylık enflasyon rakamı yüzde 15,06 olarak hesaplandı. SSK, Bağ-Kur Temmuz zammı için bu rakam şimdiden cepte. Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
3 aylık enflasyon: Yüzde 15,06
3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,06
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 10,05