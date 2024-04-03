Fed üyesi Daly: 3 faiz indirimi makul bir beklenti

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed yetkilileri tarafından geçen ay öngörülen üç faiz indiriminin makul bir beklenti olduğunu, ancak şu anda ayarlama yapmak için aciliyet olmadığını söyledi.

Nevada'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Daly, "Bunun çok makul bir temel olduğunu düşünüyorum. Şimdilik, büyüme güçlü bir şekilde devam ediyor, bu nedenle oranı ayarlamak için gerçekten acil bir durum yok" dedi.

Daly, faiz oranlarını çok erken düşürmenin ve çok yüksek enflasyonun "zehirli vergisini" kilitlemenin "gerçek bir risk" olduğunu da söyledi.