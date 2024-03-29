Japonya’da 112,5 trilyon yenlik bütçe onaylandı

Japonya meclisi, 2024 mali yılı için 112,5 trilyon yenlik (744 milyar dolar) bütçeyi yasalaştırdı.

Ulusal meclis, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayacak mali yıl için 112,5 trilyon yenlik bütçeyi kanunlaştırdı.

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, açıklamasında, bütçenin "ertelenemeyecek acil zorlukların üstesinden gelmeyi" hedeflediğini bildirdi.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu göz önüne alınarak hazırlanan yeni bütçede, sosyal güvenlik için ayrılan miktar dikkati çekiyor. Buna göre, bütçenin yüzde 30'dan fazlası yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranları nedeniyle sosyal güvenliğe harcanacak.

Sosyal güvenlik harcamalarına 37,7 trilyon yen (249 milyar dolar) ve ulusal savunma harcamalarına 7,9 trilyon yen (52,1 milyar dolar) ayrıldı.

Deprem gibi afet ve salgınla mücadeleyi kapsayan acil durum rezerv fonuna 1 trilyon yen (6,6 milyar dolar) tahsis edildi.

Mali yıl bütçesinin finanse edilmesi amacıyla Japonya hükümeti 35,4 trilyon yen (233 milyar dolar) devlet tahvili ihraç edecek.