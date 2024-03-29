Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor

ABD, şirketlerin Çin'e teknoloji akışını engellemesini kolaylaştırmak için kilit araçları alması yasaklanan gelişmiş Çin çip üretim fabrikalarının bir listesini hazırlıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, listenin önümüzdeki birkaç ay içinde açıklanabileceği ifade edildi.

ABD, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle Pekin'in teknolojik ilerlemelerini ciddi şekilde sınırlamaya çalışırken, Ticaret Bakanlığı 2022'de ABD şirketlerinin gelişmiş çip üreten Çin fabrikalarına ekipman göndermesini yasakladı.

Ancak şirketler Çin'de hangi fabrikaların gelişmiş çipler ürettiğini tespit etmenin zor olduğunu söylüyor ve uzun süredir ticaret bakanlığını bir liste yayınlamaya çağırıyor.

Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden bir sözcü ABD'nin "ulusal güvenlik kavramını abartmayı ve Çinli şirketleri bastırmak için devlet gücünü kötüye kullanmayı bırakması gerektiğini" söyledi.

ABD'li yetkililer bu hafta Washington'da düzenlenen yıllık ihracat kontrolleri konferansında şirketlerden gelen liste taleplerini ele aldı.