Apara Gündem Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor
Giriş Tarihi: 29.3.2024 08:49 Son Güncelleme: 29.3.2024 09:00

Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor

Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor

Amerikan şirketleri, kilit araçları alması yasaklanan Çin fabrikalarının bir listesini istiyorlar.

ABD, şirketlerin Çin'e teknoloji akışını engellemesini kolaylaştırmak için kilit araçları alması yasaklanan gelişmiş Çin çip üretim fabrikalarının bir listesini hazırlıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, listenin önümüzdeki birkaç ay içinde açıklanabileceği ifade edildi.

ABD, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle Pekin'in teknolojik ilerlemelerini ciddi şekilde sınırlamaya çalışırken, Ticaret Bakanlığı 2022'de ABD şirketlerinin gelişmiş çip üreten Çin fabrikalarına ekipman göndermesini yasakladı.

Ancak şirketler Çin'de hangi fabrikaların gelişmiş çipler ürettiğini tespit etmenin zor olduğunu söylüyor ve uzun süredir ticaret bakanlığını bir liste yayınlamaya çağırıyor.

Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden bir sözcü ABD'nin "ulusal güvenlik kavramını abartmayı ve Çinli şirketleri bastırmak için devlet gücünü kötüye kullanmayı bırakması gerektiğini" söyledi.

ABD'li yetkililer bu hafta Washington'da düzenlenen yıllık ihracat kontrolleri konferansında şirketlerden gelen liste taleplerini ele aldı.

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Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor
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