ABD’den Rusya’ya yeni adım

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Matthew Axelrod, ABD'nin Amerikan şirketlerinden 600'den fazla yabancı şirkete mal sevkiyatını durdurmalarını istediğini ve bu malların Ukrayna'yı işgalinde kullanılmak üzere Rusya'ya yönlendirilebileceği endişesini taşıdığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Axelrod, Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda en az 20 şirkete uyarı içeren mektuplar gönderdiğini ve bunun Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarını engellemeye yönelik son çaba olduğunu söyledi.

Axelrod, Bakanlığın Washington'daki yıllık ihracat kontrol konferansında yaptığı konuşmada, "Son birkaç hafta içinde 20'den fazla Amerikan şirketine, her biri 600'den fazla yabancı tarafın listesini içeren mektuplar gönderdik" dedi ve ekledi: "Bu mektuplarda, Amerikan şirketlerinden Rusya'ya yüksek aktarma riski nedeniyle bu taraflara sevkiyatı gönüllü olarak durdurmalarını talep ettik" dedi.

Axelrod, Ticaret, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarındaki üst düzey ABD'li yetkililerin, ürünlerinin Rusya'ya girmesini önlemeye yardımcı olmak için atabilecekleri diğer adımları görüşmek üzere ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticilerine de doğrudan ulaştıklarını söyledi.