Yellen’den Çin açıklaması: ABD’deki üretimi sıkıştırıyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in küresel ekonomiyi kendi daha ucuz olan temiz enerji ürünleri için bir çöplük olarak kullandığını savundu.

Yelen, bunun da piyasa fiyatlarını düşürdüğünü ve ABD'deki yeşil üretimi sıkıştırdığı uyarısında bulundu.

Yellen, "Çin'de gördüğümüz kapasite fazlasının küresel yayılmalarından endişe duyuyorum. Çin'in kapasite fazlası küresel fiyatları ve üretim modellerini bozuyor ve Amerikan firmalarına ve işçilerine olduğu kadar dünyanın dört bir yanındaki firmalara ve işçilere de zarar veriyor" diye konuştu.

Çin, diğer ülkelere daha ucuz fiyatlarla gönderebileceği güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve lityum-iyon pil fazlasına sahip. Bu da ABD ve diğer ülkelerdeki daha ergen yeşil üretim endüstrilerinin rekabet etmesini zorlaştırıyor.

Yellen, Çin'e yapacağı ziyaret sırasında Çinli yetkililere bu ticaret uygulamaları konusunda baskı yapmayı planladığını söyledi.

"Bir sonraki seyahatimde bu konuyu görüşmelerin ana gündem maddesi haline getirmeyi planlıyorum" diye konuşan Yellen, "Çinli mevkidaşlarıma bu konuyu ele almak üzere gerekli adımları atmaları için baskı yapacağım" ifadelerini kullandı.