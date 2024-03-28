Apara Gündem Fed üyesi Waller: Faiz indirmek için acelemiz yok
Giriş Tarihi: 28.3.2024 08:52 Son Güncelleme: 28.3.2024 08:53

Fed üyesi Waller: Faiz indirmek için acelemiz yok

Fed üyesi Waller: Faiz indirmek için acelemiz yok

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller, son ekonomik verilerin bu yıl için beklenen indirimlerin ertelenmesini veya azaltılmasını gerektirdiğini de savundu.

Son enflasyon rakamlarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Waller, faiz indirimine gitmeden önce "en azından birkaç aylık daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini vurguladı.

Waller, güçlü bir ekonomi ve sağlam iş gücü piyasasının da Fed'in beklemesi gerektiğine işaret ettiğnini belirtti.

Waller konuşmasında, "Benim görüşüme göre, son verilere yanıt olarak faiz indirimlerinin toplam sayısını azaltmak ya da daha ileriye atmak uygun olacaktır. Ekonomik çıktı ve işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini, ancak enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yavaşladığını görüyorum. Bu işaretler nedeniyle, para politikasını gevşetmeye başlama adımını atmakta acele etmiyorum" dedi.

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Fed üyesi Waller: Faiz indirmek için acelemiz yok
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