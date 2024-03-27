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Giriş Tarihi: 27.3.2024 12:53 Son Güncelleme: 27.3.2024 12:57

İsveç Merkez Bankası faiz indirim sinyali verdi

İsveç Merkez Bankası faiz indirim sinyali verdi

İsveç Merkez Bankası(Riksbank), yılın ikinci toplantısında faiz oranını sabit tutarken faiz indirimi için de sinyal verdi.

İsveç Merkez Bankası(Riksbank), bu yılın ikinci toplantısında, ilk toplantıda olduğu gibi politika faiz oranında değişikliğe gitmedi. Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranının yüzde 4,00 olarak korundu. Piyasaların tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Açıklamada, enflasyonun hedef yolunda istikrar kazanma sürecinde olduğu, ancak enflasyonist baskıların hâlâ bir miktar yüksek olduğu belirtildi.

Riksbank, enflasyon beklentilerinin olumlu kalması durumunda politika faizinin Mayıs veya Haziran ayında düşürülmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Politika faizine ilişkin karar 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Banka'nın önümüzdeki ilk toplantısı 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İsveç'te tüketici fiyatları en son Şubat ayında manşette yüzde 4,5, faiz maliyetlide yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

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İsveç Merkez Bankası faiz indirim sinyali verdi
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