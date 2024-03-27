IMF Başkanı’ndan ABD’ye serbest ticaret mesajı

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, bugün başkent Beijing'de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi. Görüşmede, dünya ve Çin ekonomisinin durumu, serbest ticaretin desteklenmesi ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi gibi önemli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla Çin'in aldığı etkili önlemleri takdirle karşıladıklarını ifade etti. Serbest ve açık ticareti savunan IMF'nin, ekonomik sorunların siyasileşmesine karşı olduğunu belirten Georgieva, Çin ile olan çok taraflı iş birliğini daha da güçlendirerek açık ve kapsayıcı bir küresel ekonomi oluşturma yönünde çaba göstereceklerini söyledi.

Bakan Wang, 2023 yılında yüzde 5,2 oranında büyüme kaydederek dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alan Çin'in, küresel ekonomik büyümeye önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Wang, Çin'in dışa açılmanın boyutunu sürekli olarak genişleteceğini ve çok taraflı ticaret mekanizmasını güçlü bir şekilde destekleyeceğini vurguladı.