AK Parti’den emeklilere yönelik FLAŞ açıklama

Emeklilere yönelik düzenlemeler hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz" dedi. İstanbul ve Ankara Mitinglerinde tüm gözler Başkan Erdoğan'da olacak? Emekliye müjdesi ne olacak?

2024 EMEKLİLER YILI İLAN EDİLDİ

2024 yılını emekliler yılını ilan eden hükümet adım adım düzenlemeleri hayata geçiriyor.

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı.

Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.

AK PARTİ'DEN EMEKLİLERİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük Ankara mitingi öncesi açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu emeklilere yönelik düzenlemeler için, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dedi.

Akbaşoğlu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Çankırı'da muhteşem bir kalabalık vardı. Bugün de büyük Ankara mitingindeyiz. Buradan da Cumhurbaşkanımız ulusal ve uluslararası önemli mesajlar verecek.

Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli.

"EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR"

Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları Bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim.

Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."