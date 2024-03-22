Apara Gündem Goldman Sachs: TCMB yeni faiz artırım döngüsüne girmedi
Giriş Tarihi: 22.3.2024 09:41

Goldman Sachs: TCMB yeni faiz artırım döngüsüne girmedi

Goldman Sachs: TCMB yeni faiz artırım döngüsüne girmedi

Goldman Sachs, TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artırımının enflasyon ve değer kaybı beklentilerine yönelik bir ayarlama olduğunu belirterek, bunun faiz artırım döngüsünün bir başlangıcı olmadığını açıkladı.

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık faiz artırımının enflasyon ve değer kaybı beklentilerine yönelik tek seferlik bir ayarlama olduğunu ve bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.

Goldman Sachs ayrıca, kararın TCMB'nin fiyat istikrarına olan bağlılığının ve ortodoks bir politikaya tam geçişinin güvenilirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

Banka, "Hem ardışık hem de yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yıl sonunda %33'e ulaşmasını ve TCMB'nin 3'ncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda %32,50'ye ulaşmasını beklemeye devam ediyoruz" dedi.

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Goldman Sachs: TCMB yeni faiz artırım döngüsüne girmedi
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