Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalarda tüm gözler Mart 2024 faiz kararı ve faiz karar metnindeki mesajlarda olacak. TCMB toplantısı Fatih Karahan başkanlığında bugün gerçekleşecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mart 2024 Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanacak. Faiz kararı sonrası karar metnindeki ifadeler gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak.

FAİZ KARARI NE OLACAK? İŞTE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Yabancı uzmanlar, TCMB'nin yarınki faiz kararında politika faizini sabit bırakacağı öngörüsünde bulunurken, bankanın iletişiminde "bekle-gör" politikasını uygulayabileceğini ve enflasyonda artış olması durumunda daha da sıkılaşmayı düşünebileceğini kaydetti.

45'TE SABİT TUTACAĞI TAHMİNİ

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal AA muhabirine yaptığı değerlendirmede son dönemde enflasyonda yaşanan yukarı yönlü sürprize rağmen TCMB'nin PPK toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit tutacağı tahmininde bulundu.

TCMB'nin faiz artırımı yoluyla doğrudan sıkılaşmanın önüne geçmeye çalışabileceğini belirten Drimal, bankanın iletişiminde bekle-gör politikasının nedenleri olarak son zamanlarda yapılan makro ihtiyati sıkılaştırma önlemleri ve ödemeler dengesinde beklenen iyileşme olabileceğini ifade etti.

Drimal, bununla birlikte olasılıkların 250 veya 500 baz puanlık başka bir faiz artışına doğru kaydığını aktardı. Şu an için TCMB'nin politika faizini 2024'ün geri kalanında yüzde 45'te sabit bırakabileceğini dile getiren Drimal, 2025'in ilk çeyreğinde ise 500 baz puanlık bir indirim gelebileceğini vurguladı.

Drimal, "TL için kısa vadeli görünümün negatif ancak cari işlemler hesabındaki iyileşmenin ve beklenen yabancı para girişlerin hala muhtemel olduğunu görüyoruz. Bunlar da TL'nin 2. ve 3. çeyrekte güçlenmesine yol açabilir" değerlendirmesini yaptı.

"TCMB DAHA DA SIKILAŞMAYI DÜŞÜNEBİLİR"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 45'te tutmasının beklendiğini söyledi.

Ancak ileriki aylarda enflasyonda artış olması durumunda TCMB'nin para politikasını daha da sıkılaştırmayı ciddi olarak düşünmesi gerekebileceğini aktaran Matys, "Yatırımcılar, TCMB'nin kararı açıklandığında yayınlayacağı resmi açıklamada bu konuda yeni ipuçları arayacak." dedi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.