Başkan Erdoğan açıkladı: Emekliler hakettiği parayı alacak

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşları ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Erdoğan, daha fazla çalışarak daha fazla gelir elde ettikce emeklilerin hak ettiği paraların verileceğini vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞLARI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2024 yerel seçimleri programları kapsamında Kütahya'da miting düzenledi. Burada yaptığı açıklamada Erdoğan'ın emekli maaşları ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

Hayat pahalılığı ile ilgili en çok etkilenen kesimin başında emeklilerin geldiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Gönlümüz vatandaşın hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor. Ekonomi dediğiniz olay hesap kitap işidir. Dengeyi tutturamazsanız 70'lerde, 90'lardaki gibi siyasi sosyal çalkantıların pençesine düşmeniz kaçınılmazdır. Türkiye karşılıksız elde ettiği gelir kaynaklarına sahip değildir. Biz her kuruşu çalışıp kazanmak zorundayız" dedi.

"EMEKLİLERE HAK ETTİKLERİ PARAYI VERECEĞİZ"

Gelirlerin 1 trilyon TL'den fazlasının deprem harcamalarına gittiğini bildiren Erdoğan, "Emekli maaşlarına ayrılan miktar 3 trilyon lira. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz" diye konuştu.

"BİRİLERİ ÇIKIP EMEKLİLERİ TAHRİK EDİYOR"

Birilerinin çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ettiğini ifade eden Erdoğan, "16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Dikkat ediniz mevcut maaş tutarından bahsetmiyorum. Ek artışın maliyetini anlatıyorum. Ülkemizde tek çivi çakmasak, bütçeyi buraya aktarsak bile yetmiyor. Deprem harcamalarını tamamını bu iş için kullansak bile yine yeterli gelmiyor. Devletin çalışanlarına maaşlarına vermesek o zaman belki bu tutarı karşılayabiliriz." açıklamasında bulundu.

"SEYYANEN ZAM ADALETSİZLİĞE YOL AÇIYOR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız. Sorumluluk makamında olmayanlar her aklına eseni söyleyebilir. Bizim için böyle bir durum söz konusu değil. Biz her işin hesabını 85 milyonun tamamına vermekle mükellefiz.

Geçen sene asrın felaketi olan büyük deprem yaşadık. Sadece bu depremlerin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar. Buna rağmen ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu yıl sonunda programın olumlu sonuçlarını görmeye başlayacağız. Ortaya çıkan kazançtan emeklilerimiz de istifade edecek. Atıp tutanlar istismar ve bozgunculuk peşinde. Ne millet ne de emekliler umurlarında. Asırlık meseleleri nasıl biz çözdü isek bugünkü sıkıntıları çözecek olan yine biziz. Son 21 yılı ondan önceki dönemlerinden çok iyiydi, yarınlarımız da bugünlerimizden daha iyi olacak. Bir kaos çıkarıp ülkeyi kendilerine mecbur etme derdindeler. Milletimiz onların sinsi oyunlarına eyvallah etmez."