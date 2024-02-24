Kripto para düzenlemesinde son aşamaya gelindi

Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi. Düzenlemeyle kripto paralar ve varlıklar tanımlanıp işlem vergisi alınacak. Denetlenebilirlik ve şeffaflık sağlanacak.
BELİRLİ KAZANCIN ÜZERİNE İŞLEM VERGİSİ PLANLANIYOR
Düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor. Kripto para ile kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi.
KARA PARANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR
Türkiye Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinde yer alıyor. Bu listeden çıkmak için kripto para düzenlemesi yapılması gerekiyor. Kripto para ile kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
KRİPTO PARALARA DÜZENLEME NE ZAMAN GELECEK?
31 Mart seçimlerinden sonra Meclis'e gelmesi planlanan düzenleme için kripto para piyasasında işlem vergisi alınması planlanıyor.
İŞLEM YÜRÜTÜLEN BORSALAR ŞEFFAF HALE GELECEK
Düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek.
Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.
KRİPTO VARLIKLARA ŞİFRELEME GETİRİLECEK
Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek.
Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.
Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak.
Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.