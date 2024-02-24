Kripto para düzenlemesinde son aşamaya gelindi

KRİPTO VARLIKLARA ŞİFRELEME GETİRİLECEK

Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek.

Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.

Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak.

Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.