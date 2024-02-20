Ek MTV iddiaları yalanlandı

'Ek MTV' gelecek şeklinde algı haberleri Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından çürütüldü. Buna göre 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası yalanlandı.

"YILDA 4 KEZ MTV ALINACAK" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."