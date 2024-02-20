Apara Gündem Ek MTV iddiaları yalanlandı
Giriş Tarihi: 20.2.2024 15:48 Son Güncelleme: 20.2.2024 15:49

Ek MTV iddiaları yalanlandı

Ek MTV iddiaları yalanlandı

Bazı medya ve sosyal medya platformlarında 'Ek MTV' gelecek şeklinde algı haberleri dikkat çekti. "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasını yalanlandı.

'Ek MTV' gelecek şeklinde algı haberleri Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından çürütüldü. Buna göre 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası yalanlandı.

"YILDA 4 KEZ MTV ALINACAK" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

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Ek MTV iddiaları yalanlandı
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