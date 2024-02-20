Ek MTV iddiaları yalanlandı

'Ek MTV' gelecek şeklinde algı haberleri Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından çürütüldü. Buna göre 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası yalanlandı.
"YILDA 4 KEZ MTV ALINACAK" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."
📌Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacak" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 20, 2024
İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır.
Kamuoyunu manipüle etmeye… pic.twitter.com/CuSlD40bLY