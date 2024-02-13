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Giriş Tarihi: 13.2.2024 10:53

Toplam ciro endeksi Aralık'ta arttı

Toplam ciro endeksi Aralık’ta arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2023'te yıllık yüzde 69 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 69 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında Aralık 2023'te yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4, inşaat ciro endeksi yüzde 85, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 6,6 yükseldi. Söz konusu ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 6,2, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,3, ticaret ciro endeksinde yüzde 7,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 5,4 artış oldu.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

EndekslerAylık değişimYıllık değişim
Toplam Ciro6,669
Sanayi6,259,4
Madencilik ve taş ocakçılığı5,370,2
İmalat6,259,1
İnşaat4,385
Ticaret7,472,4
Hizmet5,466,1
Ulaştırma ve Depolama6,355,6
Konaklama ve yiyecek4,586,5
Bilgi ve iletişim3,971,9
Gayrimenkul2,29
Mesleki, bilimsel ve teknik5,379
İdari ve destek6,194,7

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Toplam ciro endeksi Aralık'ta arttı
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