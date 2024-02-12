Apara Gündem THY'den Sevgililer Günü'ne özel indirimli bilet kampanyası
Giriş Tarihi: 12.2.2024 13:07

THY'den Sevgililer Günü'ne özel indirimli bilet kampanyası

THY’den Sevgililer Günü’ne özel indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Sevgliler Günü'ne özel indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda 12-16 Şubat tarihleri arasında alınan, 12 Şubat-31 Mart 2024 tarihlerini kapsayan uçuşlarda %40'a varan indirimlerden yararlanabilecek.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu markası Türk Hava Yolları (THY), Sevgililer Günü'ne özel olarak yüzde 40 indirimle bilet satışına başladı.

'BELİRLİ TARİHLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK'

12-16 Şubat tarihleri arasında alınan biletlerle 12 Şubat-31 Mart 2024 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

'%40'A VARAN İNDİRİM'

Türk Hava Yolları, 12 Şubat-16 Şubat 2024 tarihlerinde satın alınan biletlerle yüzde 40'a varan indirimle 12 Şubat-31 Mart 2024 tarihleri arasında uçuş imkanı sağlıyor.

'BAZI DESTİNASYONLARDA GEÇERLİ OLACAK'

Sevgililer Günü'ne özel olarak yapılan indirimler bazı destinasyonlarda geçerli olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den Sevgililer Günü'ne özel indirimli bilet kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz