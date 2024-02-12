THY’den Sevgililer Günü’ne özel indirimli bilet kampanyası

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu markası Türk Hava Yolları (THY), Sevgililer Günü'ne özel olarak yüzde 40 indirimle bilet satışına başladı.

'BELİRLİ TARİHLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK'

12-16 Şubat tarihleri arasında alınan biletlerle 12 Şubat-31 Mart 2024 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

'%40'A VARAN İNDİRİM'

Türk Hava Yolları, 12 Şubat-16 Şubat 2024 tarihlerinde satın alınan biletlerle yüzde 40'a varan indirimle 12 Şubat-31 Mart 2024 tarihleri arasında uçuş imkanı sağlıyor.

'BAZI DESTİNASYONLARDA GEÇERLİ OLACAK'

Sevgililer Günü'ne özel olarak yapılan indirimler bazı destinasyonlarda geçerli olacak.