Tesla ABD’de bazı Model Y otomobillerin fiyatlarını geçici olarak düşürdü

Tesla, Model Y arkadan itişli ve Model Y Uzun Menzilli modellerinin fiyatlarını 1.000 dolar düşürerek sırasıyla 42.990 dolar ve 47.990 dolara indirdi ve önceki fiyatlara göre %2,3 ve %2 indirim yaptı. Web sitesine göre Model Y Performance varyantı ve diğer modellerin fiyatları değişmedi.



Yeni Model Y arkadan itişli ve Uzun Menzilli model fiyatlarının 29 Şubat'a kadar olan teslimatlar için düşürüleceğini belirten Tesla, bu fiyatın 1 Mart'ta 1.000 dolar veya daha fazla artacağını da sözlerine ekledi.