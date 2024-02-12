Apara Gündem Tesla ABD'de bazı Model Y otomobillerin fiyatlarını geçici olarak düşürdü
Giriş Tarihi: 12.2.2024 09:18

Tesla ABD'de bazı Model Y otomobillerin fiyatlarını geçici olarak düşürdü

Tesla ABD’de bazı Model Y otomobillerin fiyatlarını geçici olarak düşürdü

Tesla Inc, ABD'de bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını 29 Şubat'a kadar geçici olarak düşürdü.

Tesla, Model Y arkadan itişli ve Model Y Uzun Menzilli modellerinin fiyatlarını 1.000 dolar düşürerek sırasıyla 42.990 dolar ve 47.990 dolara indirdi ve önceki fiyatlara göre %2,3 ve %2 indirim yaptı. Web sitesine göre Model Y Performance varyantı ve diğer modellerin fiyatları değişmedi.

Yeni Model Y arkadan itişli ve Uzun Menzilli model fiyatlarının 29 Şubat'a kadar olan teslimatlar için düşürüleceğini belirten Tesla, bu fiyatın 1 Mart'ta 1.000 dolar veya daha fazla artacağını da sözlerine ekledi.

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Tesla ABD'de bazı Model Y otomobillerin fiyatlarını geçici olarak düşürdü
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