Fed üyesi Logan: Faiz oranlarını düşürmek için bir aciliyet görmüyorum

Dallas Federal Rezerv Bankası Başkanı Lorie Logan, şu anda faiz oranlarını düşürmek için bir aciliyet görmediğini söyledi ve politika yapıcıların gelen ekonomik verileri değerlendirmek için zamanları olduğunu ekledi.

Logan, "Verilere bakmaya ve verileri değerlendirmeye devam etmek için burada zaman ayırmamız gerekiyor" dedi.

New York Fed'de 20 yılı aşkın bir süre finansal piyasa operasyonları alanında çalışan Logan, Fed'in bilançosunun küçültülmesinin "şu ana kadar çok sorunsuz" gittiğini söyledi.

Logan bu yılın başlarında politika yapıcıların Fed'in bilanço küçültme hızını yavaşlatmaya yönelik bir kararın parametrelerini tartışmaya başlamaları gerektiğini söyledi. Logan, bu tür bir yavaşlamanın gecelik ters repo imkanındaki bakiyelerin düşük bir seviyeye gelmesiyle başlaması gerektiğini ifade etti.