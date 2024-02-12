Başkan Erdoğan, BAE ve Mısır’a gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edecek. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren Zirve'de ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın Zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Başkan Erdoğan'ın Kahire'yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacak. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemde.