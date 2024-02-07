Apara Gündem Alüminyum üreticilerinden Brüksel'e baskı
Giriş Tarihi: 7.2.2024 16:54

Alüminyum üreticilerinden Brüksel'e baskı

Alüminyum üreticilerinden Brüksel’e baskı

Dört AB ülkesi tarafından desteklenen Avrupalı alüminyum üreticilerinin, Rusya'dan yapılan ucuz metal ithalatına ambargo uygulaması için Brüksel'e baskı yaptığı bildirildi.

Politico ve Ukrinform'un haberine göre "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından iki yıl sonra bile, Avrupa hala alüminyum ithalatının yüzde 9'unu Rusya'dan satın alıyor.

AB diplomatları, Litvanya'nın, Estonya, Letonya ve Polonya tarafından desteklenen önerisinin muhtemelen sanayileşmiş ülkelerin muhalefetiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Haberde, "Dört AB ülkesinin de kendi tarafında olmasına rağmen, üye ülkeler zamana karşı pazarlık yaparken konu artık üreticilerin elinde değil" ifadesine yer veriliyor.

Ukrinform'un daha önce bildirdiği gibi, Politico Ocak ayında Avrupa diplomasisindeki kaynaklara atıfta bulunarak, Rusya'ya yönelik 13'üncü AB yaptırım paketinin Rusya'dan alüminyum ithalatına yasağı da içereceğini yazmıştı.

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Alüminyum üreticilerinden Brüksel'e baskı
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