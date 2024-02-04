Apara Gündem Bakan Mehmet Şimşek'ten TCMB Başkanı Fatih Karahan'a tam destek
Giriş Tarihi: 4.2.2024 17:11

Bakan Mehmet Şimşek'ten TCMB Başkanı Fatih Karahan'a tam destek

Bakan Mehmet Şimşek’ten TCMB Başkanı Fatih Karahan’a tam destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi. Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı, kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Karahan'ın bugün yeni görevine başladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz.

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Bakan Mehmet Şimşek'ten TCMB Başkanı Fatih Karahan'a tam destek
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