Avrupa’da konut sektörüne ilişkin riskler sürüyor

Avrupa Merkez Bankasına bağlı Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB), "Avrupa Ekonomik Bölgesi konut sektörüne ilişkin kırılganlıklar" raporunu yayımladı.

Bölgedeki ülkelerin çoğunda konut sektörüne dair artan risklerin kayda değer seviyede olduğuna dikkat çekilen ESRB'nin raporunda, "Bölgedeki ülkelerde, yüksek enflasyon ortamı ve parasal sıkılaştırmanın hane halklarının borçlarını ödeyebilmesinin üzerinde ağırlığını hissettirmesi bekleniyor." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, kurulun temel senaryosuna göre, bölgede bu yıl ekonomik büyümenin artmasının, enflasyonun daha ılımlı bir görünüm sergilemesinin beklendiği belirtildi.

Olumlu ekonomik beklentilere rağmen bölgede konut sektöründeki risklerin orta vadede yeniden artmaya başlayabileceği uyarısında bulunulan raporda, "Bu durum tüm makro ihtiyati araçların uygulamaya sokulmak üzere hazır hale getirilmesini gerektirir." ifadesine yer verildi.

Raporda, bölgede ekonomik olumsuzlukların yaşanması ve olumsuz senaryonun gerçekleşmesine ilişkin olarak "Örneğin, ipotek kredilerindeki yüksek faiz oranlarıyla birlikte durgunlaşan büyüme ve artan işsizlik devam eden yüksek enflasyonla birleştiğinde, hane halkının yaşamını daha da zorlaştırarak konut kredilerinin geri ödenmesini zorlaştırabilir." denildi.

Raporda, böylesi bir senaryonun gerçekleşmesinin ise kredi risklerinde önemli bir artışa ve kredi faiz oranlarının daha da sıkılaşmasına neden olabileceği kaydedildi.