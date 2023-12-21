Son dakika: Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Aralık 2023 Perşembe günü bugün toplandı. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'de açıklandı. Faiz kararının yanında faiz karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında yer alıyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 40,00'tan yüzde 42,50'ye yükseltildi. Piyasa beklentine katılan ekonomistlerin tamamı da faizin artırılacağını öngörürken, medyan beklenti yüzde 42,50 seviyesinde oluşmuştu.
Merkez Bankası faiz kararı sonrası faiz karar metni de yayımlandı. Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlara göre metinde şu ifadeler dikkat çekti:
"JEOPOLİTİK RİSKLER ENFLASYON BASKILARINI CANLI TUTUYOR"
"Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır.
"AYLIK ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR"
Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.
"SIKILAŞTIRMA ADIMLARI KISA SÜREDE TAMAMLANCAK"
Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.
Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.
"YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLAR ALINACAK"
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."