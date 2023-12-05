Fosil yakıtlardan kaynaklanıyor: 2023 yılında rekoru görecek

Bilim insanları, fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel karbondioksit emisyonlarının bu yıl rekor seviyeye ulaşarak iklim değişikliğini şiddetlendireceğini ve daha yıkıcı aşırı hava koşullarını körükleyeceğini öne sürdüler.

COP28 iklim zirvesi sırasında yayınlanan ve Exeter Üniversitesi de dahil olmak üzere 90'dan fazla kurumdan bilim insanlarının hazırladığı Küresel Karbon Bütçesi raporuna göre, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıtlardan toplam 36.8 milyar metrik ton CO2 salması bekleniyor; bu da geçen yıla göre %1.1'lik bir artış anlamına geliyor.

Arazi kullanımı emisyonları da dahil edildiğinde, küresel CO2 emisyonlarının bu yıl toplam 40,9 milyar ton olması bekleniyor.

Kömür, petrol ve gazdan kaynaklanan emisyonların tümü, Hindistan ve Çin'in öncülüğünde arttı. Çin'deki artış, COVID-19 karantinalarının ardından ekonomisinin yeniden açılmasından kaynaklanırken, Hindistan'daki artış, elektrik talebinin ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesinden daha hızlı artmasının bir sonucu olarak fosil yakıtların açığı kapatmasına neden oldu.

Araştırmayı yöneten Exeter'den Profesör Pierre Friedlingstein, "Paris Anlaşması'nın 1.5C hedefini aşmamız artık kaçınılmaz görünüyor" dedi.

Friedlingstein, "COP28'de bir araya gelen liderler, 2C hedefini canlı tutmak için bile fosil yakıt emisyonlarında hızlı kesintiler konusunda anlaşmak zorunda kalacaklar" diye konuştu.