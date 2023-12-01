AK Parti’den asgari ücret, emekli ve memur zammı için net mesaj

Aralık ayı içerisinde bütün işçi kardeşlerimizle ilgili enflasyona ezdirilmeksizin alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz açıklamasında bulunan Akbaşoğlu, "2024 yılı ocak ayı başında ortaya konacak enflasyon oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memurlarımızın, emeklilerimizin yaşam standartlarını, alım güçlerini artıracak bir zammı hem çalışan memurlarımıza hem de bütün emeklilerimize, onların da yüzünü güldürecek şekilde bir düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.