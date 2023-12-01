AK Parti’den asgari ücret, emekli ve memur zammı için net mesaj

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan dikkat çeken asgari ücret mesajı geldi. Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.
AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN NET MESAJ
Asgari ücret görüşmelerine başlanacağının anımsatılması üzerine ise Akbaşoğlu, toplantılar neticesinde kararın verileceğini aktardı. Akbaşoğlu, şunları paylaştı:
"Bugüne kadar, hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün çalışanlarımızın, toplum kesimlerimizin, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın hayat standardını yükseltmek, alım gücünü daha da artırmak noktasındaki yaklaşımımız süreklilik arz eder şekilde devam edecek."
Aralık ayı içerisinde bütün işçi kardeşlerimizle ilgili enflasyona ezdirilmeksizin alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz açıklamasında bulunan Akbaşoğlu, "2024 yılı ocak ayı başında ortaya konacak enflasyon oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memurlarımızın, emeklilerimizin yaşam standartlarını, alım güçlerini artıracak bir zammı hem çalışan memurlarımıza hem de bütün emeklilerimize, onların da yüzünü güldürecek şekilde bir düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Enflasyonu tek haneye indirecek, cari açığı ortadan kaldırmaya dönük hamleleri hızlandıracak, kişi başına milli geliri yukarılara taşıyacak çalışmanın içerisinde olunduğunu kaydeden Akbaşoğlu, AK Parti'nin her zaman milletin emrinde olduğunu sözlerine ekledi.