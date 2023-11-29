Apara Gündem Fed üyesi bankanın faizi uzun süre yüksek tutmasından endişeli
Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:04 Son Güncelleme: 29.11.2023 10:08

Fed üyesi bankanın faizi uzun süre yüksek tutmasından endişeli

Fed üyesi bankanın faizi uzun süre yüksek tutmasından endişeli

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutması konusunda "kesinlikle" bazı endişeleri olduğunu söyledi. Goolsbee, enflasyon %2'ye ulaştığında Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerekeceğini vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "Hindi pişiren herkes bilir ki, hindiyi istediğiniz noktaya gelmeden fırından çıkarmanız gerekir, çünkü artık ısıya sahip olacaktır. Enflasyonu hedefe ulaştırma yolunda olduğunuza inandığınızda, uygulamanız gereken kısıtlama miktarının daha az olması gerekir" dedi.

Chicago Fed tarafından düzenlenen bir etkinliğin açılış konuşmasında da söz alan GolsbeeFed'in "genel olarak" enflasyon konusunda "iyi bir ilerleme kaydettiğini" ifade etti.

Golsbee, "Genel olarak gıda sektörü dışında enflasyon konusunda ilerleme kaydettik; enflasyon düşüyor, henüz hedefe ulaşmadı ancak 2023 yılında enflasyon oranında 71 yılın en yüksek düşüşünü gerçekleştirme yolundayız" dedi.

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Fed üyesi bankanın faizi uzun süre yüksek tutmasından endişeli
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