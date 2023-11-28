KYK öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre KYK burs ödemeleri bugün itibariyle başladı.

ÖDEMELER BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI!

2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen öğrencilerin gündeminde ödemelerin yapılacağı tarih vardı. KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı.

Ödeme tarihleri TCKN son hanesine göre belirlenecek. TCKN son hanesi '0' ve '2' olan kişilerin ödemesi 28.11.2023'te hesaplara yatacak.

TCKN son hanesi '4' ve '6' olan kişilerin ödemesi 29.11.2023'te hesaplara yatacak. TCKN son hanesi '8' olan kişilerin ödemesi 30.11.2023'te hesaplara yatacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak." denildi.