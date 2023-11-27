Bakan Şimşek'ten güçlü destek mesajı! "Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız"

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ GÜÇLENECEK

Merkez Bankası, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracak, cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak, yatırımcılara uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisi erişimi sağlayacak yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu.

Bu programla teknolojik ve stratejik yatırımlara yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilecek.