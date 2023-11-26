5000 TL emekli ikramiyesi için kapsam genişledi: Meclis’e geliyor

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 12 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞA ÖDENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taliamtı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak zammı öncesi bütçe sınırlarını zorlayarak milyonlarca emekliyi rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesini masaya getirdi. 15 Kasım öncesi SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayırt etmeden tüm çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödendi.

Düzenlemenin maliyeti 60 milyar TL'yi aşarken, dul ve yetim de hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı. Burada yüzde 75 hissesi olan 3750 TL, yüzde 50 hissesi olan 2500 TL ve yüzde 25 hissesi olan dul ve yetime 1250 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE DE İKRAMİYE VERİLECEK

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı genişletiliyor. Daha önce çıkartılan düzenleme ile 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ya da kendi işini yapan emeklilere ödeme yapılmamıştı.

Bunun dışında 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Yine daha önce vergi mükellefi olmuş ancak faaliyetini sonlandırmasına rağmen ticaret odasında kaydı silinmemiş esnaf da ikramiye alamamıştı. Hizmet akdiyle çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyen emekliler de ikramiyeden yararlanamadı.