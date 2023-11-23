Girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ TALİMATINI VERDİ

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi yönünde talimat veren Başkan Erdoğan, Aile Ve Gençlik Bankası kurulmasını istedi. Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını işte bu Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu banka sosyal amaçlı olarak dijital ortamda hizmet verecek. Bankanın para kaynağı, Karadeniz gazı ve Türkiye'nin doğal zenginliklerinden oluşturulan fon olacak. Böylece bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kolaylıkla kullanılabilecek.

GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ VE EVLİLİK KREDİSİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı. Bununla beraber girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atılmış oldu.

Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Enerji ve maden kaynaklarımızdan elde edilecek gelirin aktarılacağı Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Keşiflerimizle ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayacak, vatandaşımızın refahına da katkı sağlayacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner önerisi ile gerçekleşen, aile ve gençlere yönelik destekleyici projeler geliştirecek bu fon hepimiz için hayırlı olsun."